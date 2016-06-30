Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Изображение памятника князьям Рюрику и Олегу на фоне Староладожской крепости в Ленинградской области достойно того, чтобы появиться на новых российских купюрах в 200 рублей или в 2000 рублей. Об этом сегодня, 30 июня, заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Старая Ладога

В ходе одной из рабочих поездок в Старую Ладогу Дрозденко на свой iPhone сделал фотографию, которая, по его мнению, как раз хорошо смотрелась бы на купюрах.

«Ракурс очень красивый, когда прекрасно виден памятник, за памятником видна крепостная башня и часть Волхова (река, на берегу которой находится Старая Ладога, — прим.ред.). Вид изумительный. Считаю, что этот вид достоин, чтобы быть не только на купюре, а тиражироваться на картинах. Тем более что этот вид символичен. Сегодня только в Ленинградской области есть памятник основателям государства российского. Думаю, что общество заслужило, чтобы основатели государства российского появились на самых ходовых картинках», — заявил Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Банк России объявил о начале конкурса по выбору символов новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, введение которых в оборот ожидается в 2017 году.

Для участия в конкурсе создан сайт Твоя-Россия.рф, на котором все желающие могут предложить два города и два символа для оформления новых банкнот. Отбор собранных в рамках конкурса заявок пройдет в три этапа, финальное голосование пройдет с 5 сентября по 5 октября 2016 г. Введение в оборот новых купюр запланировано ЦБ на 2017 год.

Уже стало известно, что председатель думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев направил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обращение с просьбой рассмотреть заявку Великого Новгорода на конкурсе по отбору символов для банкнот.

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Одним из символов города является фигура государственного деятеля и полководца, новгородского князя Александра Невского, в память о котором на одноименной набережной в Великом Новгороде установлен памятник.