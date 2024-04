Вашингтон, 30 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Хакерами из группировки OurMine взломан аккаунт генерального директора Google Inc. Сундара Пичаи в сервисе Quora, сообщает The Next Web.

YBS 999 Хакерство

Взломщики написали от имени Пичаи несколько постов о получении доступа к этому аккаунту. Эти посты из Quora были автоматически опубликованы в Twitter гендиректора Google. Сообщения были через некоторое время удалены, но изданию The Next Web удалось сохранить скриншот.

Свои действия хакеры из OurMine объяснили желанием показать уязвимые места и обезопасить пользователей от действий злонамеренных кибервзломщиков.

В начале июня этого года хакеры из OurMine уже взламывали аккаунты основателя Facebook Марка Цукерберга в Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest. Точно также они заявили, что проверяли уровень защищенности аккаунтов.