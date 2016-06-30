Вологда, 30 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Белозерском районе заложили первый камень в фундамент будущего завода. Его строительство — третий этап приоритетного инвестиционного проекта по организации производства углубленной деревообработки. На первом и втором этапах в районе уже построили и запустили два завода: по производству топливных пеллетов и лесопильный.

pixabay.com На лесопильном заводе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте лесного комплекса, новое производство появится в деревне Верегонец Глушковского сельского поселения. Завод сможет выпускать более 100 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Для безотходной комплексной переработки древесины здесь также предполагается создание пеллетного производства.

«Область крайне заинтересована в том, чтобы именно на нашей территории происходила переработка древесины — это создание инфраструктуры, создание рабочих мест, налоги. Ожидаемая налоговая отдача к 2022 году, когда завод дойдет до стадии самоокупаемости, — порядка 150 млн в год. Большая часть из этих финансовых средств пойдет на нужды области и района. И примерно третья часть — это федеральные налоги», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора Михаил Глазков.

Общий объем инвестиций в строительство завода достигнет 1 миллиарда рублей, а общая стоимость всего инвестпроекта приближается к полутора миллиардам, из которых 380 млн уже вложены в заготовку и вывоз древесины, производство топливных брикетов.

По графику новый завод должен заработать уже во второй половине 2017 года. На новом предприятии создадут более 100 рабочих мест.

Добавим, что в настоящий момент в Вологодской области реализуется 20 приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, шесть производств уже построено и введено в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в лесопромышленный комплекс региона составит около 14 млрд рублей.