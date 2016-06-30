Мурманск, 30 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Мурманской области увеличилось количество смертей от рака. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные Мурманскстатом.

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Согласно информации ведомства, в январе-апреле 2016 года зарегистрировано 3033 смерти. Это всего на 8 случаев больше, чем в прошлом году.

В регионе сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения: в прошлом их было 1774, в этом — 1709. В первые месяцы 2015 года от ишемической болезни сердца скончались 913 человек, за аналогичный период текущего — 837.

Мурманскстат зафиксировал рост смертей от новообразований, в том числе злокачественных: 441 — в прошлом году, 487 — в первые месяцы текущего. По данным ведомства, в регионе сокращается количество самоубийц, а вот убийств в 2016 году зафиксировано больше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Мурманской области регистрируется порядка трёх с половиной тысяч онкобольных. Сейчас власти обсуждают идею создания здесь регионального онкологического центра.

В целом, по оценке, численность постоянного населения Мурманской области на 1 мая 2016 года составила 761,6 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 0,6 тыс. человек (на 0,1%). По мнению специалистов, причиной сокращения численности населения является миграционная убыль.