Ярославль, 30 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. 4 июля городская электричка в Ярославле (от Липовой горы до станции Филино) превратится в «игровой поезд». Пассажирам, чтобы не скучали, раздадут настольные игры, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Северной железной дороги.

Игротеку организует Северная пригородная пассажирская компания по случаю Дня семьи, любви и верности.

«Мы хотим, чтобы во время поездки люди отдохнули, повеселились, пообщались друг с другом, вместо того чтобы пользоваться гаджетами», — объяснил смысл затеи генеральный директор СППК Сергей Горюнов.

Помогать пассажирам расслабляться будут специально обученные аниматоры.