Москва, 30 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Шесть автобусов и троллейбусов смогут насквозь пересекать Садовое кольцо Москвы. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства, два сквозных проезда со светофорами будут открыты только для общественного транспорта.

Nickolas Титков Садовое кольцо. Москва

Новые маршруты троллейбусов № 3, 47 и 79 и автобусов № 6, 39 и 64 пройдут сквозь Садовое кольцо. Таким образом, пассажиры автобуса № 64 и троллейбуса № 79 сэкономят до 15 минут, заявили в мэрии.

Так, с Кудринской площади транспорт сможет напрямую проехать через новый перекресток к следующей остановке у станции метро «Краснопресненская», не разворачиваясь на Триумфальной площади.

«Современный общественный транспорт должен курсировать без задержек и по максимально прямой трассе. Только в этом случае им захотят пользоваться пассажиры», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В дальнейшем через центр планируют запустить новые протяжённые маршруты, которые соединят отдаленные районы Москвы, добавил глава ведомства.

Напомним, светофоры на Кудринской площади и Садовой-Каретной улице были ликвидированы в конце 90-х годов. Чтобы пересечь Садовое кольцо, автобусы и троллейбусы начали огибать эти перекрёстки, из-за этого пассажирам приходилось тратить больше времени на дорогу.