Пекин, 30 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Китайская компания предложила уникальную технологию, которая позволит лишить проблему ежегодного увеличения площадей, непригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Специалисты компании предлагают выращивать рис в пустыне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

(сс) jpeter2 Пустыня

При общем объеме инвестиций в размере 1 млн юаней к 2021 г. более 660 млн кв. м. пустыни могут быть использованы для выращивания риса. Первый эксперимент по выращиванию риса в засушливом климате и неплодородной почве был начат в 2015 г. Менее чем за полгода аграриям удалось получить несколько урожаев риса с посевной площади в 133 кв. км, пишет «Жэньминь жибао».

Секрет разработанной технологии заключается в постоянном циркулировании воды, которая отделяется от песка тонкой полиэтиленовой пленкой.

Интерес к разработке китайских аграриев уже проявили представители власти.