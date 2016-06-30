Москва, 30 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на годовом собрании акционеров заявил, что в первом полугодии 2016 года экспорт компании в дальнее зарубежье вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По его словам, в Германию «Газпром» поставил на 1,5 млрд кубометров больше, чем в прошлом году, во Францию — на 1,4 млрд кубометров больше, в Польшу — на 1,3 млрд кубометров.

Миллер подчеркнул, что, по оценкам «Газпрома», потребность в импортном газе в ЕС будет нарастать. «Уже сейчас доля импортного газа в европейском потреблении этого вида топлива приблизилась к уровню 50%», — добавил он.

Напомним, 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Миллер заявил, что доля российского газа в европейском потреблении в ближайшей перспективе будет расти.

«Наш прогноз, что эта тенденция роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжится, — подчеркнул глава «Газпрома». — Мы знаем об альтернативных источниках поставки. Но для себя мы прекрасно осознаем, что российский газ на европейском рынке будет востребован».