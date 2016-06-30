Вашингтон, 30 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Пентагон объясняет инцидент в Средиземном море, едва не закончившийся столкновением российского и американского боевых кораблей, подачей ложных сигналов российскими моряками и их намерениями препятствовать маневрам американского корабля, сообщает Defence News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Mike1979 Russia СКР «Ярослав Мудрый»

Ранее представитель американского военного ведомства заявил, что российский сторожевой корабль «Ярослав мудрый» прошел в 288 метрах от американского эсминца «Грейвли», а также в пяти морских милях (более девяти километров) от авианосца ВМС США «Гарри Трумэн» в Средиземном море.

Сообщается, что российский корабль подал международный сигнал «ограничение в маневрировании» и по УКВ-радио требовал от американского эсминца «Грейвли» поддерживать безопасное расстояние. Но при смене американским кораблем курса и скорости, российский сторожевик также сменил курс. Представители военного ведомства США считают это доказательством того, что СКР «Ярослав Мудрый» не был ограничен в маневрировании.

Капитан эсминца «Грейвли» предположил, что российский сторожевик пытался препятствовать действиям авианосца «Гарри Трумэн», поясняет Defence News.

Напомним, 28 июня 2016 года Минобороны России обвинило экипаж эсминца ВМС США «Грейвли» в опасном сближении с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый» в международных водах Средиземного моря. Отмечалось, что действия американских моряков грубо нарушили международные правила и российско-американские соглашения в то время как российский корабль следовал постоянным курсом и какого-либо опасного маневра по отношению к американскому кораблю не совершал.

«В восточной части Средиземного моря американский эсминец Gravely допустил опасное сближение с российским боевым кораблем на дистанцию 60−70 метров по левому борту и пересек курс движения СКР «Ярослав Мудрый» по носу на опасной дистанции 180 метров», — сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

Военные подчеркнули, что российский корабль «следовал в международных водах постоянным курсом и скоростью и какого-либо опасного маневрирования по отношению к американскому кораблю не осуществлял».