Рига, 30 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Латвии было бы невыгодно выходить из состава Европейского союза, заявила в эфире радио Baltkom министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола, сообщает портал Mixnews.lv.

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По словам министра, ей не хочется допускать мысли, что латвийцы могли бы выступить за то, чтобы покинуть ЕС. «Я считаю, что это неправильный путь, потому что мы — страна маленькой открытой экономики, и наша выгода в том, что мы можем легко сотрудничать с теми странами, которые находятся рядом с нами. Чем ближе мы находимся к другим европейским странам, тем лучше нашей экономики», — считает Рейзниеце-Озола.

На вопрос о том, возможен ли в Латвии референдум наподобие того, что прошел в Великобритании, она ответила отрицательно. «Нет, думаю, что нет и надеюсь, что таких идей не возникнет. Надеюсь, что народ будет сохранять холодный ум и оценит те преимущества, которые мы имеем, находясь в ЕС», — сказала Рейзниеце-Озола.

Напомним, после прошедшего в Великобритании референдума о выходе из Евросоюза, петиция о выходе Латвии из ЕС на портале общественных инициатив Manabalss. lv обрела новую жизнь. Так под опубликованной еще в 2012 году петицией сразу после Brexit подписались почти 300 человек.

Автор инициативы, Петерис Мартиньсонс, указал, что Латвия при вступлении в Европейский союз, отдала часть своей суверенности, а взамен получила только разнообразные ограничения и возможности, которые по объективным причинам не может использовать.

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