Ярославль, 30 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей открывает выставку «Испанский алтарь», на которой представлено всего одно произведение — триптих XV века, входивший в состав алтаря. Раритет является частью собрания ярославского коллекционера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Этот памятник хранит множество загадок: точное определение имён изображенных на триптихе святых, его расположение в алтаре, принадлежность к искусству Каталонии или Арагона. До конца эти вопросы сотрудникам музея так и не удалось решить.

В частности, определенные трудности возникли с идентификацией изображенных на иконе святых. По одеждам и атрибутам можно видеть в них учеников Христа — апостолов. В разные эпохи в католической традиции у одних и тех же святых могли быть разные атрибуты, например, апостол Иаков Старший, покровитель паломников, изображался и с посохом, и с дорожной бутылью, и со створчатой раковиной. На представленном триптихе узнаваемы фигуры апостолов Варфоломея, Фомы, Иуды, Фаддея и Павла. Все они изображены с символами своих мучений. Сотрудники музея определили пятерых апостолов из шести, и Каталонский музей подтвердил идентификацию уже троих. Но одна фигура до сих пор остается непонятой, и работа по исследованию триптиха продолжается.

Возможно, на образное решение испанского триптиха оказало влияние введение в 1480 году в Арагоне, Кастилии и Каталонии инквизиции. В искусстве того времени усиливается назидательность, призыв к праведной жизни, подчеркиваются физические страдания и духовные подвиги апостолов и первых христиан. Ренессансные устремления к раскрытию личностных характеристик, зарождение гуманистической традиции долгое время не проявлялись в живописи Испании, она развивала стилистику поздней готики в своем особом национальном варианте, которому следует представленный на выставке памятник. В XV столетии земли Арагона и Каталонии переживали экономический кризис, художественных произведений создавалось мало, что многократно увеличивает ценность каждого произведения искусства этого периода.

Триптих был «свидетелем» создания на Пиренеях в результате династического брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского централизованного государства, которое мы называем сейчас Испанией. При нем корабли Христофора Колумба отправились на поиски нового пути в Азию, а оказались в Америке. Триптих был на богослужении, посвященном окончанию Реконкисты.

«Об этом памятнике я узнал от московских собирателей, которые сообщили мне, что у нас, в Ярославле есть такой раритет. Безусловно, когда имеешь дело с памятником столь почтенного возраста, всегда возникает вопрос: оно ли это. Возраст триптиха подтвержден экспертизой французского исследователя, но мы все равно связались с музеем Каталонского искусства в Барселоне, и там не высказали сомнений, что это искусство Арагона XV века. Мы нашли все, что можно, про этот период и даже постарались сделать примерную реконструкцию алтаря», — отметил куратор выставки заместитель директора ЯХМ по экспозиционно-выставочной работе Алексей Федорчук.

Рядом с триптихом, царящим на экспозиции, размещена информация по результатам проведенных исследований раритета. Также вниманию посетителей представлен тематический фильм.