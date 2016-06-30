Казань, 30 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. На Кремлевской набережной Казани появились камеры видеонаблюдения, таким образом организаторы уличной библиотеки намерены препятствовать массовому воровству книг, сообщают они в группе «Кремлевская набережная» в соцсети «Вконтакте».

jarmoluk Старые книги

Организаторы библиотеки под открытым небом отмечают, что за последние несколько дней с полок пропало множество книг.

«Мы никак не ожидали от жителей нашего продвинутого города, что старые книги будут уносить мешками. В связи с этим, возле библиотеки установлены камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, администрация благодарит всех казанцев, приносивших свои книги в обмен на те, что их заинтересовали, и напоминает, что все желающие могут отдать в уличную библиотеку на Кремлевской набережной ненужные издания. Организаторы отмечают, что готовы сами приехать за книгами.

Уличная библиотека начала работать в Казани 24 июня. «Каждая вами прочитанная книга найдет своего читателя, а вы сможете найти книгу по душе себе», — говорится в сообщении организаторов.