Москва, 30 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Москве представлены важнейшие проекты, направленные на развитие города в области строительства метрополитена, железнодорожных дорог, стадионов и ряда других сфер, заявил на пленарном заседании московского урбанистического форума мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он подчеркнул, что мегаполисом необходимо управлять, применяя новые технологии и создавая мегапроекты.

wallpaperscraft.ru Транспортная развязка. Москва

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на Московском Урбанистическом форуме

«Главная цель проектов развития — создать такую городскую среду, в которой бы можно было бы и жить, и работать, и отдыхать в пешей доступности от своего дома. Минимальное передвижение и максимально комфортная и доступная среда. Наверное, это и называется новым урбанизмом», — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что правительство города пытается выверить баланс между желаемой идеальной картинкой будущей столицы и текущим экономическим процессом.

«Мы попытались внести новую идеологию и психологию в развитие и жизнь нашего города. Если вам показалось, что нам удалось это сделать — спасибо», — добавил он.

Напомним, как ранее заявил на мосурбанфоруме заместитель председателя РФ Аркадий Дворкович, действия правительства столицы способствуют улучшению жизни горожан.