Тбилиси, 30 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Движение на проходящем через Дарьяльское ущелье участке автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс откроется через две недели. Об этом на заседании правительства Грузии 30 июня сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Нодар Джавахишвили.

15.mchs.gov.ru Аварийный участок Военно-Грузинской дороги

По его словам, дорога откроется через две недели, если погодные условия не помешают окончанию восстановительных работ. Министр отметил, что в связи с этим участком необходимо принять другие, более серьезные инженерные решения.

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Заслушав отчет, премьер-министр Георгий Квирикашвили сообщил, что на данном этапе министерство экономики сумело найти альтернативный путь для транспортировки грузов — паромную переправу. И этим путем смогут пользоваться как экспортеры из Армении, так и грузинские экспортеры.

«Министерство экономики Грузии поддерживает тесные связи с министерством транспорта Армении, и уже найдена альтернатива. Грузы будут выводиться на пароме. Этот путь использует не только Армения, но и наши экспортеры. Поэтому, думаю, что временно вопрос транспортировки решен, но необходимы другие инженерные решения», — заявил премьер.