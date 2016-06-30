Москва, 30 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. 81% интернет-пользователей в России используют мобильные способы подключения. Среди граждан до 35 лет этот показатель достигает отметки в 85−87%. Причем в восьми случаях из десяти они пользуются мобильным интернетом каждый день. 14% опрошенных ответили, что раньше пользовались мобильным интернетом, а теперь перестали. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Пользование мобильным интернетом

Средний стаж пользования мобильным интернетом составляет 44 месяца, а среднее пребывание в сети посредством мобильного подключения достигает 157 минут, то есть более 2,5 часов. В большинстве случае пользователи стараются использовать подключение через WiFi, но и технологии 3G и 4G тоже широко востребованы.

Наиболее востребованным сервисом, к которому обращаются пользователи через мобильный интернет — это социальные сети. Об том заявили 84% опрошенных. В целях поиска информации к мобильному интернету обращаются 75% респондентов. Фактически — это лидеры среди сервисов по востребованности.

59% опрошенных ответили, что посещают новостные сайты с помощью мобильного интернета. 57% респондентов используют сервисы мгновенных сообщений, как WhatsApp, Viber, Telegram. Такова вторая строчка рейтинга популярности сервисов через мобильный интернет.

И на третьем месте по популярности и доле пользователей оказались такие сервисы как электронная почта (49%), поиск товаров, в том числе и через интернет-магазины (47%) и музыкальные и видео ресурсы (45%).

Можно отметить достаточно высокую популярность книжных сервисов — более четверти респондентов пользуются чтением в интернете (28%). В сетевые игры играет каждый четвертый пользователь (24%). Финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом пользуются 21% респондентов.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек, во всех федеральных округах страны. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.