Махачкала, 30 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» возглавил бывший главный тренер сборной Чехии Павел Врба. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

fc-anji.ru ФК «Анжи»

«Сегодня (30 июня) Врба поставил подпись под соглашением с «Анжи», — говорится в сообщении. — Контракты с клубом также подписали Душан Фитцель, Александр Бокий и Мартин Тихачек, которые будут помогать чешскому специалисту в «Анжи».

Отмечается, что Врба возглавлял сборную Чехии на Евро-2016 во Франции, на котором национальная команда не смогла выйти из группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая руководство ФК «Анжи» (Махачкала) не стало продлевать трудовые отношения с главным тренером команды Русланом Агаларовым и его помощником Нарвиком Сирхаевым.

«Сегодня (31 мая) истекли сроки действия трудовых договоров наставника «Анжи» Руслана Агаларова и его помощника в тренерском штабе Нарвика Сирхаева, занимающего также должность спортивного директора клуба, — отмечалось в сообщении. — В связи с этим их трудовые отношения с клубом в качестве тренеров прекращены».

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