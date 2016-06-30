Красногорск, 30 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. После сообщений о снятии административных ограничений для российских туристов, которые намереваются поехать в Турцию, а также о возможном восстановлении сотрудничества России и Турции в торгово-экономической сфере, представители бизнеса и власти Московской области рассказали корреспонденту ИА REGNUM о возможных изменениях, которые теперь коснуться разных сторон жизни региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турецкие овощи

По мнению заместителя председателя Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Владимира Пекарева («Единая Россия»), налаживание туристического потока может представить жителям области альтернативные маршруты для отдыха.

«С учетом того, что санкции были введены, многие жители области не смогли поехать отдыхать, и сегодня наши курорты Черноморского края и Азовского моря переполнены. Наверное, выбор все-таки должен быть. Так что предполагаю ослабление по туризму, а в сфере бизнеса, строительства, овощей, фруктов — они еще пока остаются под санкциями», — пояснил депутат.

Пекарев также считает, что в сфере торговли, экономические санкции, наложенные на Турцию, снимать пока рано. Парламентарий отмечает, что фермерам региона еще необходимо около двух лет для развития собственных мощностей.

«Я думаю, что нам санкции по продукции ни в коем случае отменять нельзя. Тогда мы точно полки магазинов сами займем. Может, что-то сейчас и дороже, но идет процесс развития, в том числе тепличных хозяйств, что необходимо для госбезопасности. Так что санкции там надо удерживать. Но если даже турецкая продукция пойдет, то надо какие-то пошлины делать, чтобы наши фермеры могли развиваться. Зародыш сельского хозяйства нашего убивать нельзя. Нам нужно еще время», — заключил он.

Напомним, охлаждение отношений между Россией и Турцией стало дополнительным толчком для развития сельского хозяйства в Подмосковье. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Степаненко, многие из тех, кто занимался молочным животноводством, изъявили желание заниматься растениеводством в закрытых грунтах. «В том числе Турция является для них дополнительным стимулом, толчком», — сказал Степаненко на заседании правительства Московской области в конце 2015 года.

Как, в свою очередь, отмечает глава Серпуховского района Александр Шестун, комментируя ситуацию с бизнес-климатом в муниципалитете, теперь трем турецким предприятиям может стать проще работать на территории района:

«В районе работают три предприятия всемирно известных турецких брендов: производство унитазов и раковин, керамической плитки и пластиковых труб и профилей для окон. Теперь, конечно, изменится все. Раньше у них были сложности во всех планах. Много людей депортировали: самая массовая причина, что, якобы, справка не такая, но и другие причины были. На них оказывалась большая психологическая нагрузка. У них на таможне стояли грузы. Они везли глину, ее им постоянно останавливали, дорогостоящее оборудование не могли ввезти, им ставились различные препоны. Они себя очень плохо чувствовали».

Шестун также отмечает, что несмотря на небольшое экономическое влияние, которое турецкие предприятия оказывают на экономику района, их активность в социальной сфере будет высока.

«Я очень рад, что наконец-то выстроилась такая положительная тенденция. На экономике района, однако, это не отразится особо. Налоги мы практически не получаем от предприятий. Мы получаем только НДФЛ — 30%. Даже его срезали с 50%. Так что не могу сказать, что мы от этого как-то финансово выиграем, но они часто помогают: плиткой для школ, унитазами и так далее. Они активно участвуют, чего не скажешь о европейском бизнесе», — отмечает собеседник агентства.

Тем временем представитель фермерского сообщества региона — председатель Московского крестьянского союза фермерских хозяйств Луховицкого района Николай Соин полагает, что возвращение Турции на российский рынок может негативно отразиться на развитии собственных тепличных комплексов, однако несомненно понизит цену на овощи и фрукты из-за формирования конкуренции.

«Я бы не очень сильно боялся появления турецких овощей и фруктов, так как доллар вырос в два раза, и если посмотреть цены, которые будут там и здесь с учетом всех перевозок, я думаю, что можно с ними конкурировать нашим растениеводам. Я бы не сказал, что все так плохо. Чем больше конкуренции, тем дешевле продукция. Тем не менее, представьте себе, мы построили, ведется строительство и еще будут строиться теплицы для огурцов и помидоров и, вдруг, приходит конкурент с юга, у которого продукция дешевле, ему не надо тратить деньги на энергию — у него само все растет. Все, что построили, можно будет выкинуть. Уже это было. Сколько было теплиц и совхозов в Подмосковье. Они все уничтожены, остались единицы — они не выдержали конкуренции. Такой же финал будет и здесь», — подвел итог подмосковный фермер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами, чтобы восстановить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ получил письмо от главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер приносит извинения за гибель российского пилота фронтового бомбардировщика Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в Сирии.