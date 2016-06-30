Нальчик, 30 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Почти 1400 случаев хищения электроэнергии выявили специалисты МРСК Северного Кавказа за пять месяцев 2016 года в Кабардино-Балкарии. Общая сумма убытков, которые понесли энергетики из-за воровства недобросовестных жителей республики, составила около 15 млн рублей.

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Как сообщили ИА REGNUM в компании, с начала 2016 года было украдено 4,4 млн кВт. ч электроэнергии, которых хватило бы, чтоб в течение месяца обеспечивать светом, к примеру, Майский район с населением более 38 тысяч жителей.

Среди лиц, потреблявших свет незаконно, больше всего хозяев частных домовладений — 1273 потребителя. Еще 84 недобросовестных пользователей приходится на юридические лица.

Среди всех районов республики выявлены те, где проживают больше всего энерговоров. Так, в Баксанском районе пойманы за руку 535 расхитителей, которые украли почти третью часть всего объема похищенной в регионе электроэнергии. В Прохладненском районе таких нарушителей оказалось 136, в Терском — 115 абонентов. В Зольском районе число энерговоров больше — 248 абонентов, но объем похищенного меньше.

В компании назвали в числе наименее проблемных Эльбрусский и Майский районы. Несмотря на то, что и здесь нашлись желающие пользоваться светом даром, их число значительно меньше — всего 76 человек на оба района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Кабардино-Балкарии выявлено 3283 факта хищения электроэнергии. Нерадивые потребители украли за год 8,1 млн кВт. ч электроэнергии. Этого объема хватило бы для обеспечения в течение двух месяцев всех жителей Майского муниципального района КБР, в котором проживают около 39 тысяч человек.