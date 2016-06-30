Рига, 30 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям отказалась рассматривать общественную инициативу о восстановлении довоенного проекта площади Узварас (Победы), расположенной на территории парка Узварас в Риге, которая, в частности, предполагает снос Памятника Освободителям, сообщает портал Mixnews.lv.

Kalnroze Памятник Освободителям Риги (фрагмент)

Комиссия отклонила коллективную инициативу, ссылаясь на мнение Министерства иностранных дел Латвии и Рижской думы (РД).

Так, МИД Латвии указал, что между Латвией и Россией заключен договор о сохранении памятников. В свою очередь в Рижской думе подчеркнули, что территория, на которой, по замыслу инициаторов проекта, планировалось построить довоенную площадь Узварас, уже застроена, в том числе на ней построена Национальная библиотека или «Замок света».

В то же время депутаты призовут РД и Министерство культуры рассмотреть возможность на нынешней площади разместить информативные материалы о военном периоде.

Напомним, сбор подписей за данную инициативу на портале manabalss. lv начался 25 апреля 2012 год и длился в течение трех лет. Инициатива о восстановлении довоенного проекта площади Узварас предполагает ликвидацию памятника Освободителям Риги.

Читайте также: В парке Победы в Риге хотят поставить плакаты, прославляющие Waffen SS