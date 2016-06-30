Владимир, 30 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Наверное, каждому известны достопримечательности древнего Владимира, белокаменные храмы первой столицы Северо-Восточной Руси — Успенский, Дмитриевский соборы, Золотые ворота. Но помимо них во Владимире появляются и новые — современные и благоустроенные зоны отдыха, где позитивные впечатления гарантированы не в меньшем объеме. Город в последние годы преображается до неузнаваемости.

Екатерина Борисова ИА REGNUM Начать путешествие к центральной части города можно с Соборной площади, на которой расположен Успенский собор и прилегающий к нему парк «Липки»

К тому же приятная новость для туристов-«одиночек» — Владимир вошел в четверку самых бюджетных городов на летние выходные. Таковы данные рейтинга поисковика RoomGuru.ru.

Екатерина Борисова ИА REGNUM Начать путешествие к центральной части города можно с Соборной площади, на которой расположен Успенский собор и прилегающий к нему парк «Липки»

Главной достопримечательностью исторического центра Владимира в последние два года стала пешеходная зона. «Владимирский Арбат» — так окрестили ее местные жители. После долгих обсуждений проекта «пешеходки» ею фактически стала вершина одного из холмов, идущих вдоль берега Клязьмы (если двигаться по центральной дороге, эта территория сокрыта от глаз зданиями). Пешеходная зона во Владимире — это довольно большое пространство с тремя смотровыми площадками, которые соединяет в единое целое улица Георгиевская. Две из них — тут же, третья — неподалеку отсюда, на Спасском холме. Это место к тому же имеет большую историческую ценность. По мнению историков и археологов, именно здесь в 12-м веке располагались главные ворота в город (тогда самое быстрое сообщение между городами было речное, а Клязьма была, конечно же, полноводной). И именно здесь великий князь Владимирский встречал делегации разных городов. Здесь же располагался и его домовый храм. Ряд источников утверждает, что на том месте, где сейчас храм Георгия Победоносца, некогда был домовый храм Юрия Долгорукого, а немного дальше, на Спасском холме — Спасская церковь, возведенная на месте домового храма сына Юрия Долгорукого, великого Владимирского князя Андрея Боголюбского.

Подойти к «Арбату» можно с разных сторон. Начать путешествие к центральной части города можно с Успенского собора и прилегающих к нему парковых зон. В парке «Липки» в тени деревьев можно посидеть на обновленных и уютных деревянных скамеечках, отдохнуть от жары и понаблюдать за участниками какого-нибудь очередного мастер-класса. Иногда, но, правда, редко, здесь бывает бесплатный wi-fi.

Екатерина Борисова ИА REGNUM Вот так выглядит пешеходное пространство со стороны Успенского собора

Покинув Соборную площадь, направляемся к пешеходной зоне. Идти недалеко — во Владимире все рядом. Путь проходит через небольшую площадку, огороженную сплошным металлическим заграждением — это на месте «осколка» советского общепита, «продержавшегося» до 2015 года, строится теперь церковь. Здесь же возвышается памятник крестителю Руси, святому князю Владимиру Красное Солнышко — это уже второй памятник святому в городе.

И вот мы на Георгиевской — в начале «владимирского Арбата». В праздничные и выходные дни эта территория часто становится местом проведения всевозможных городских мероприятий — концертов, спектаклей, мастер-классов, ремесленных ярмарок, всевозможных выставок и творческих акций. В городе появился целый проект — «Георгиевская — улица искусств». Человека творческого все эти события, безусловно, не оставят равнодушным.

Екатерина Борисова ИА REGNUM На смотровых площадках пешеходной зоны.

На Спасский холм (в другой конец пешеходной зоны) можно попасть, если пройти по пешеходной дорожке пару-другую сотен метров еще дальше, в направлении Золотых ворот. По пути будет сплошная территория старой застройки, некоторые дома здесь еще с 19-го века — здесь как нигде ощущается особенный дух, свойственный старинному русскому городу.

На Спасском холме тоже прекрасно обустроенная смотровая площадка. Отсюда, особенно в хорошую погоду, открываются великолепные виды на заклязьменские луга и на Успенский собор. Дополнить эстетические впечатления можно, если пройтись по дорожкам Патриаршего сада (он располагается тут же) — это очень красиво облагороженная территория бывшей станции юннатов.

Екатерина Борисова ИА REGNUM На Спасском холме. Ряд источников позволяет утверждать, что именно на этом месте в 12-м веке находилась домовая церковь великого князя Андрея Боголюбского. Он вошел в историю как основатель Российской государственности.

Понемногу, не быстро, но все же завоевывает популярность городской пляж, также открытый недавно. Вот только добраться туда пешком быстро не получится — он расположен на противоположном от города берегу Клязьмы, и попасть туда можно, только пройдя через мост. Но до пляжа ходит общественный транспорт — сразу несколько автобусов останавливаются у поворота к бывшей лодочной станции. И все же — пока пляж остается не столь «раскрученным» местом у горожан, посещение его более всего запомнится в дни массовых молодежных мероприятий.

Неповторимый шарм любому городу придают небольшие скульптуры и малые архитектурные формы, которые у любых туристов вызывают большой и неподдельный интерес. Пока нельзя сказать, что и с этим во Владимире все хорошо. Две замечательные скульптуры пока есть только на улице Георгиевской — это художник и аптекарь, последний олицетворяет образ местного купечества 19-го века. Бюджетных средств на их установку не выделяется, поэтому если они и появляются, то по инициативе частных лиц, а в таких случаях, как правило, всегда есть нюансы, главный из которых то, какую цель ставит меценат — рекламировать город или же себя. Очень часто рекламируют себя, не учитывая пожеланий горожан и в целом создаваемого образа. Отсюда нередко не всегда удачный проект или не совсем уместное расположение скульптуры (например, велосипед «пенни-фартинг», стоящий вплотную к проезжей части). Иногда это и вовсе невысокая идея — речь о памятнике кошельку.

Екатерина Борисова ИА REGNUM Одна из столь редких малых архитектурных форм – бронзовый мальчик на скамейке. По версии бизнесменов, заказавших скульптуру, — это итальянский эмигрант, переехавший в Америку 30-х годов. Скамейка расположена около пиццерии, тоже вплотную к проезжей части.

Между тем во Владимире крепко задумались о разработке современного бренда и города, и региона, который бы сочетал в себе индивидуальность и неповторимость здешней среды. Бренда, необходимого для продвижения в том числе за рубежом. Поэтому не исключено, что красивые архитектурные формы появятся в перспективе не только в исторической части, но и в других местах. Горожане очень надеются, что при выборе тем и места размещения не обойдут стороной и их пожелания.