Ярославль, 30 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Ярославская область направила за первые 5 месяцев 2016 года в бюджеты всех уровней 49 млд 436 млн рублей. Это на 4,6% больше чем годом ранее. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области.

Стоит отметить, что только 63,7% от этих денег пошло в консолидированный бюджет Ярославской области.

Почти 20% от общей суммы собранных денег дает НДС — 9 740 млн рублей. Рост — на 10%. Свыше 5,5 млд рублей принес налог на прибыль организаций — рост 7%. Также на 7% выросли доходы от НДФЛ — собрано 7 396 млн рублей.

43% всех поступлений от Ярославской области составили акцизы — 21 355 млн рублей. По 7,6 млд рублей (т.е. по 15%) принесли акцизы на бензин и табак. При этом акцизы на пиво принесли денег на 33% меньше, чем годом ранее — 2 245 млн рублей. Обычно значительные акцизы на алкоголь в этом году составили лишь 13 млн рублей.

На 10% упали сборы налога на имущество — поступило 3 662 млн рублей. Данные были собраны УФНС по Ярославской области.