Ставрополь, 30 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

В Ставропольском крае полицейский пытался через посредника получить взятку от продавца, торгующего алкоголем с нарушением правил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 28 апреля 2015 года знакомый инспектора города Пятигорска получил в качестве взятки 50 тысяч рублей от продавца одного из магазинов, которая вела торговлю алкоголем с нарушением правил.

Знакомый инспектора выступил в качестве посредника во взяточничестве. В дальнейшем он должен был передать деньги инспектору, который бы «закрыл глаза» на нарушения продавца.

При получении денег посредник был задержан. Он помещен под домашний арест.

Сам полицейский отрицал свою вину полностью, пока опросы свидетелей не подтвердили версию следствия. Инспектор обвинен в покушении на получение взятки, а его знакомый в посредничестве.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что в отношении инспектора группы учета ОИАЗ ОМВД России по городу Пятигорску проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник отстранен от несения службы.

Вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудника будет решен после вынесения судебного решения. В случае установления вины, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.

Двумя днями ранее СКР сообщал о подозрении другого полицейского во взяточничестве. Инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС по городу Кисловодску получил в качестве взятки от водителя автомобиля марки «ВАЗ 21 140» 2,6 тыс. рублей. За это он обещал не привлекать к ответственности водителя, стекла автомобиля которого были слишком затонированы.