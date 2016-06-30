Омск, 30 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Масштабный ремонт омских дорог продолжается. До 20 июля должны завершиться работы на 21 дорожном объекте, на которые из регионального дорожного фонда выделено 643 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, за качеством и организацией работ следят специалисты Минстроя, службы по строительному надзору и отраслевого общественного совета. Регулярный выборочный контроль проводит управление дорожного хозяйства Омской области.

mszhk.omskportal.ru Ремонт дороги

Выборочный визуальный осмотр, измерение параметров и лабораторные испытания отобранных проб показали, что работы ведутся в соответствии с нормативными требованиями по улицам Королева, Волгоградская, 2-я Солнечная, пр. Мира и Красноярскому тракту.

«Ранее выявленные недостатки признаны незначительными и подлежат исправлению», — отметили в облправительстве. Подрядчику рекомендовано переложить асфальт на нескольких участках от кинотеатра «Кристалл» до ДК им. Малунцева по Проспекту Мира. Пробы выравнивающего слоя будут вновь проверены в лаборатории.

Были замечания и по организации подготовки ремонтных работ: «Грязь с ремонтируемых полос не должна складываться на обочинах, чтобы не пачкать свежее асфальтовое покрытие, как это было на улицах 2-я Солнечная, Лукашевича и Волгоградская».

По всем выявленным недостаткам выписываются предписания, устранять их подрядчик обязан за свой счет. Только после этого объекты могут быть приняты организацией, осуществляющей строительный контроль. Контракты с подрядчиками включают гарантийные обязательства в течение четырех лет. В случае выявления недостатков в ходе эксплуатации отремонтированных участков дорог подрядчик обязан будет их устранять по гарантии также за свой счет.

В правительстве региона уточнили, что помимо 21 дороги, ремонт которых проводится с мая по 20 июля, в 2016 году будет отремонтировано еще 36 городских магистралей. Из них 28 дорожных объектов восстановят за счет средств от системы «Платон» и восемь — за счет субсидии городскому бюджету в размере 100 млн рублей. Эти работы будут выполнены осенью.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, этой весной возникли серьезные проблемы с дорогами в Омске. Горожане жаловались на катастрофическое состояние дорожного покрытия и даже устраивали по этому поводу акции протеста.

В апреле омичке удалось в ходе «прямой линии» дозвониться до президента РФ Владимира Путина и в формате видеозвонка рассказать ему о проблемах с городскими дорогами. После этого местные чиновники заверили, что приведут в порядок дороги так быстро, как это возможно.