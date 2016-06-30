Москва, 30 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Официальная Москва выразила готовность к возобновлению туристических контактов с Турцией. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 30 июня.

katyveldhorst Чемодан туриста

«Российская сторона готова к возобновлению туристических связей с Турецкой Республикой в полном объеме», — говорится в тексте комментария.

В то же время министерство ожидает от турецких властей «принятия всех исчерпывающих мер для обеспечения безопасности российских граждан, посещающих Турцию с туристическими целями»: «Вместе с тем туристические операторы и российские туристы должны ответственно подходить к планированию своих поездок в Турецкую Республику, учитывать объективно сохраняющийся риск террористической угрозы в этой стране».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.