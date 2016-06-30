Москва, 30 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. По результатам проверок лагерей, где отдыхают школьники из Москвы, серьезных нарушений не выявлено, заявили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения. В период с 23 по 26 июня 2016 года 28 сотрудников ведомства проверили 15 оздоровительных организаций, расположенных в Краснодарском крае, Республике Крым, Рязанской, Смоленской, Ярославской, Курской областях и Республике Адыгея, сообщает агентство «Москва».

m.government.ru В детском лагере

По данным пресс-службы департамента, в ходе инспекции особое внимание уделялось проверке безопасности лагерей, наличию разрешительных документов на их деятельность, надлежащим условиям проживания и питания, укомплектованности необходимыми специалистами, содержанию культурно-досуговых программ.

«Результаты проведения проверок показали, что все разрешительные документы на функционирование здравниц имеются в каждой из проверяемых организаций», — отметили в пресс-службе.

По результатам проверок были сделаны отдельные замечания по поводу отсутствия прикроватных ковриков, плохого освещения территории в вечернее время суток и недостаточного количества утюгов и фенов. Эти недостатки были устранены администрацией оздоровительных организаций в присутствии рабочих групп. По таким нарушениям, как отсутствие отдельного места для сушки полотенец, недостаточное количество спортивного инвентаря — были установлены сжатые сроки для устранения проблем.

«На основании актов проверок департаментом направлены письма в адрес исполнителей государственных контрактов для незамедлительного принятия мер по устранению выявленных замечаний. В целях информирования, копии актов проверок направлены в региональные отделения Роспотребнадзора. Ситуация по устранению выявленных нарушений и обеспечению надлежащего качества отдыха и оздоровления детей находится на особом контроле департамента», — заключили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после трагической гибели детей на Сямозере в Карелии, во всех регионах России начались массовые проверки детских лагерей. По итогам инспекций Роспотребнадзор закрыл детский лагерь в Мурманской области за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, оштрафовал лагерь в Ростовской области за нарушение санитарных требований и несоблюдения правил личной гигиены. Возбуждено дело против руководителя карельского лагеря «Золото белого моря».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать государственный орган, систематизирующий работу в организации детского отдыха. В Совфеде, в свою очередь, готовят проект поправок в законодательство, регламентирующее работу детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

18 июня 2016 года 47 московских школьников, отдыхавших «Парк-отеле «Сямозеро», отправились в плавание по озеру на рафте и двух каноэ. Несмотря на негативный прогноз погоды и запрет на оказание данного вида услуг, руководство лагеря настояло на походе. В результате плавательные средства перевернулись и дети оказались в холодной воде. По последним данным СК РФ, в лагере отказались сообщать о происшествии в МЧС России и пытались организовать поиск самостоятельно. 14 школьников погибли.

Отдыхавшие в лагере школьники прибыли туда по бесплатным путевкам, предоставленным департаментом социальной защиты населения города Москвы. Ранее лагерь выиграл тендер департамента. Сумма контракта составила 45 млн рублей.