Москва, 30 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. С 1 сентября 2016 года во всех подразделениях Госавтоинспекции при приеме теоретического экзамена у кандидатов в водители будут использоваться новые комплекты экзаменационных задач. Об этом сегодня, 30 июня, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщили в ведомстве.

knerri61 Дорожный знак

«На сайте Госавтоинспекции на официальном сайте службы опубликованы новые экзаменационные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1», которые утверждены главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ», — добавила Волк.

В соответствии с положениями нового Административного регламента при сдаче теоретического экзамена кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, будет предоставляться возможность ответа на дополнительные вопросы.