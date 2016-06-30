Москва, 30 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано постановление, согласно которому срок введения запрета на въезд в пределы МКАД грузовых автомобилей, не соответствующих определенным экологическим требованиям, переносится на 1 сентября 2017 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

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Напомним, ранее предполагалось, что запрет на въезд в Москву неэкологичных грузовиков вступит в силу с 1 сентября 2015 года. Затем, весной 2015 года срок вступления запрета в силу решили перенести на 1 сентября 2016 года.

Согласно постановлению правительства Москвы от 4 марта 2014 года, грузовому автотранспорту ниже экологического класса Евро-3 планируется запретить движение по Третьему транспортному кольцу и внутри него, а грузовым транспортным средствам класса ниже Евро-2 могут запретить движение даже по МКАД и внутри него.