Иваново, 30 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Традиционный Фестиваль лука, ставший известным на всю страну благодаря песне «Эх, Лук-лучок», состоится в поселке Лух Ивановской области 27 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Couleur Репчатый лук

Как рассчитывают организаторы мероприятия, в Лух приедут не только поклонники фестиваля, но и фанаты песни, чтобы лично познакомиться с автором хита — Олегом Опариным.

Кроме концертно-развлекательной программы на центральной сцене традиционно будут организованы луковые ряды, ремесленная ярмарка с изделиями мастеров Ивановской области, фермерский базар с продуктами местных хозяйств, сувенирные лавки. Гостей праздника ожидают интересные мастер-классы, спортивные мероприятия и творческие задания.

Здесь состоятся мастер-классы по управлению трактором, по приготовлению блюд из лука, плетению луковых кос. Для детей откроют отдельную развлекательную площадку с аниматорами, фейс-артом, конкурсами и аттракционами.

Будет проведен конкурс на лучшую фотографию фестиваля в различных номинациях. Победители получат призы от организаторов. Также в программе фестиваля состоится пленэр в уникальном природном пространстве, конкурс на самую оригинальную частушку и массовый флешмоб с исполнением песни «Эх, лук-лучок».

Следите за информацией можно на сайте фестиваля деньлука. рф и в различных социальных сетях.