Якутск, 30 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Откуда в Якутии берутся высокие тарифы на газ, чья молочная продукция не соответствует стандартам качества, что ответил на обвинения в коррупции гендиректор НВК «Саха» и выпускник какой школы дважды сдал ЕГЭ на 100 баллов — в обзоре ИА REGNUM.

artemtation Молоко

«Сахатранснефтегаз» «подрабатывает» на газовых тарифах?

Антимонопольная служба проверит непрофильную деятельность «Сахатранснефтегаза», сообщил глава Якутского УФАС Юрий Игнатьев на заседании Общественно-консультативного совета при ведомстве, пишет YAKUTIA.INFO.

Одним из ключевых вопросов значились цены на природный газ. И хотя с 1 июля тарифы на голубое топливо вырастут всего на 2%, по оценке многих потребителей, они все еще остаются необоснованно высокими. Позиция у Госкомцен простая: у нас большие расстояния и мало населения, отсюда и дороговизна. Однако на совещании прозвучала другая версия, во многом объясняющая реальные причины дороговизны.

«Сегодня наблюдается непонятная система, когда монополист определяет, какой у него будет коэффициент к тарифу. Представьте, что Иванов и Петров ведут каждый свой бизнес. Но Иванов с «Сахатранснефтегазом» договорился, и ему сделали маленький коэффициент. А Петров не договорился, и ему сделали высокий коэффициент. Я же считаю, что размер коэффициента не должен устанавливаться компанией, которая напрямую заинтересована в его увеличении», — руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Окружной администрации Якутска Алексей Попов.

Заместитель руководителя РЭК — Госкомцен Якутии Марина Лыкова в ответ заявила, что «все зависит от того, как договоритесь». «Вот ключевое понятие — «как договоритесь. Это же почва для коррупции!» — считает Алексей Попов. Он полагает, что «Сахатранснефтегаз» должен заниматься только обслуживанием газовых сетей и продажей газа. Однако на заседании выяснилось, что компания занимается непрофильным бизнесом.

«Тот же Госкомцен — РЭК, утверждая формально тариф, не видит, что бухгалтер в тариф включил зарплату работникам магазина, техобслуживания и т. д. И они видят только то, что им предоставят! Если раньше «СТНГ» дополнительно торговал запчастями для газового оборудования (что, в принципе, было нормально), то сейчас это целая масштабная деятельность! Магазины, складские помещения, транспортировка — все ложится тяжелым бременем на тариф. Но если ты хочешь заниматься непрофильной деятельностью — пожалуйста, открывай отдельное независимое предприятие», — заявил на заседании Алексей Попов.

«Необходимо проверить непрофильную деятельность «Сахатранснефтегаза», поскольку она влияет на формирование тарифов. Второе — она влияет и на развитие конкуренции на рынке реализации газового оборудования и других сопутствующих вещей. Интересен вопрос по коэффициентам, применяемых «Сахатранснефтегазом» — насколько они правомерны. Сейчас будем проверять, насколько они обоснованно или необоснованно применяются к разным категориям потребителей», — прокомментировал руководитель УФАС по Якутии Юрий Игнатьев.

В Якутии выявлены массовые несоответствия качества молочной продукции

Управление Роспотребнадзора проводит внеплановые проверки в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство и реализацию молока и молочной продукции на территории республики. Как пишет SakhaToday.ru, по итогам проверок качества производимого и реализуемого молока и молочной продукции на 92 объектах торговли, на 17 объектах по переработке молока и производству молочной продукции, производители нарушали требования технических регламентов Таможенного союза.

В ходе проверок изъято из оборота 11 партий продукции общим объемом 34,6 кг, реализуемой с нарушением требований технических регламентов. По фактам выявленных нарушений при производстве и реализации молочной продукции юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 754 500 руб.

Решением районных судов республики приостанавливалась деятельность молочного цеха в СХГТК «Байыалыат» с. Мегино — Алдан Томпонского района на срок 30 суток, молокозавод СХППК «Туйма» в с. Огородтаах в Усть — Алданском районе на срок 40 суток, молочный завод СХПК «Маай» в с. Бердигестях в Горного района на 50 суток.

С целью оценки качества и безопасности молочной продукции проведены лабораторные испытания 313 проб пищевых продуктов, в том числе 76 проб сливочного масла, 90 проб молока питьевого, 25 проб творога, 93 пробы сметаны, 11 проб сыра, 9 проб сгущенного молока, 9 проб мороженного. По результатам лабораторных испытаний 40 проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям (по наличию БГКП) и 23 пробы по показателям идентификации — кислотности. Мероприятия по проведению внеплановых проверок продолжаются.

Напомним, весной этого года Роспотребнадзор по РС (Я) сообщил о приостановлении деятельности сельскохозяйственного кооператива «Манчаары» в Мегино-Кангаласском районе за грубые нарушения санитарных норм. У одного из сотрудников молочного комбината был обнаружен сальмонеллёз. В молочном комбинате было проведено административное расследование, в ходе которых установлены нарушения.

Гендиректор НВК Саха объяснил, зачем телекомпании нужны ООО

Формат работы национальной вещательной компании «Саха» её директор Иван Андросов собирается в корне менять. Так он объяснил роль ООО «Сайдыы» и ООО «Мамонт», получающих от компании средства за поставку контента, пишет ЯСИА.

«Мы стараемся придерживаться путей развития федеральных каналов, — цитирует информагентство главу компании. — Так мы перешли на HD-формат. Теперь наступает время перехода к продюсерскому телевидению. Если сейчас мы содержим более 500 сотрудников в штате, то в скором будущем некоторая часть персонала будет работать вне компании и самостоятельно создавать телевизионную продукцию. Для того, чтобы предоставить контент телеканалу, любой желающий сможет пройти конкурсный отбор».

Иван Андросов надеется, что такой подход создаст конкуренцию в сфере телевидения, а в выигрыше будет телезритель, который получит разнообразие телепроектов.

Эти изменения, полагает он, будут способствовать появлению телевизионного бизнеса, на основе которого и живут современные каналы. Первые шаги для перехода уже сделаны — появились компании «Сайдыы» и «Мамонт», которые будут освещать состязания Игр «Дети Азии» наравне с НВК «Саха». «Вокруг НВК «Саха» должно появиться много небольших компаний, которые будут заниматься изготовлением и поставкой контента. Это требование времени», — подчеркнул Иван Андросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественник из Якутии обратился в прокуратуру Якутии с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении генерального Ивана Андросова, который по совместительству является депутатом Госсобрания республики от «Единой России». Он полагает, что Иван Андросов, используя своё должностное положение, заключил договоры на выполнение работ и оказания услуг с юридическими лицами ООО «Сайдыы», ООО «Медиа агентство Саха», ООО «Мамонт» и ООО «Продюсерский центр НВК Саха», предварительно создав беспрепятственные условия для заключения контрактов с ними. Эти действия директор государственной телекомпании, подозревает общественник, совершил «из корыстных целей либо из иной личной заинтересованности, а именно в получении материальной выгоды в особо крупном размере».

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Якутский выпускник заработал во второй раз 100 баллов по ЕГЭ

Школьник в Якутии написал ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов. Это уже второй экзамен, на котором якутянин получил максимальную оценку, пишет ИА YakutiaMedia. Ранее молодой человек сдал на 100 баллов экзамен по математике.

Дважды сдавший ЕГЭ без ошибок подросток — выпускник республиканского лицея-интерната с углубленным изучением отдельных предметов. «Он является неоднократным победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и математике, участником заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по экономике, международной олимпиады «Туймаада» по математике. Талантливый школьник при поддержке Министерства образования участвовал в Летней экономической школе для одаренных детей в г. Липецке. Молодой человек увлекается художественной литературой, любит фантастику Роберта Энтони Сальваторе», — рассказали в Минобразовании Якутии.

Свое будущее он связывает с точными науками, мечтает поступить в Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета или Новосибирский государственный университет.