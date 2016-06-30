Ереван, 30 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении ратифицировало договор с Россией, согласно которому будет создана единая для России и Армении система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил заместитель министра обороны Армении Ара Назарян, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Photolure

Осуществление координации действий системы ляжет на командование ВКС России. Общее управление будет осуществлять глава Южного военного округа России. Назарян уточнил, что непосредственное управление боевым звеном будет осуществляться командующим войсками ПВО Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент России Владимир Путин подписал распоряжение о соглашении с Арменией о создании в Кавказском регионе объединенной региональной системы ПВО.

Читайте также:Россия и Армения создадут объединенную систему ПВО

23 декабря министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Армении Сейран Оганян подписали в Москве соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО. Министры также договорились о сотрудничестве войск Армении и России в 2016 году.

Читайте также: Россия и Армения создадут объединенную систему ПВО