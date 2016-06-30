Калуга, 30 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Торжественное поднятие флага Военно-морского флота России на метеорологическую мачту города Обнинска Калужской области состоялось сегодня, 30 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

inari.ru Андреевский флаг

Как рассказал председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин, флаг ВМФ оказался на вершине обнинской метеомачте впервые и украсит первый наукоград России на 10 дней.

Данное мероприятие приурочено к 60-летию учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

В церемонии поднятии военно — морского флага под звуки гимна России приняли участие начальник учебного центра ВМФ «Военно-морская академия» капитан первого ранга Михаил Воложинский и капитан третьего ранга Дмитрий Светлаков.