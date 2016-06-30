Нальчик, 30 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Алкогольные реки исправно приносили доход директору крупного производства алкоголя ЗАО «Бион Алко» в Кабардино-Балкарии. Между тем сам он не спешил платить налоги от своей деятельности. Нарушения в налоговой сфере были расследованы следственными органами СКР по региону. При этом оказалось, что сумма, не поступившая в бюджет в виде налогов от деятельности предприятия, составила 131 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщили в пресс-службе СКР по региону. Как было установлено в ходе следствия, бывший директор общества умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, в течение двух лет, начиная с 2011 года, указывал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения и заниженную налоговую базу от реализации продукции. В итоге от уплаты в бюджет был сокрыт 131 млн рублей недоплаченных налоговых платежей.

В настоящее время следствие по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере завершено. Директора завода по производству алкоголя ждет суд. А в налоговую инспекцию №2 по городу Нальчику внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в ноябре 2015 года раскрыт факт многомиллионного сокрытия налогов. Более 72,5 млн рублей удалось сэкономить на налогах директору одного предприятия, выпускающего алкогольную продукцию. Весной 2015 года в Кабардино-Балкарии были возбуждены еще два уголовных дела в отношении руководителя ООО «Гросс» и ООО «Идеал», занятых в сфере оборота алкогольной продукции. Его обвиняли в сокрытии от налоговой инспекции около 335 млн рублей. В 2014 году уклонился от уплаты налогов на сумму около двух миллиардов рублей директор еще одного завода, производящего алкогольную продукцию.

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