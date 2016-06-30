Ереван, 30 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Стремительно начавшийся процесс нормализации российско-турецких отношений стал причиной различных комментариев в Армении. Одни довольно резкие, вплоть до сравнений с сотрудничеством большевиков с кемалистской Турцией, другие — констатируют факт о несовместимости глобальных интересов России и Турции. Однако различные трактовки перспектив этого процесса для собственно Армении и карабахского вопроса объединяет одно — он никак не положителен.

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Начавшийся процесс нормализации российско-турецких отношений прокомментировал и глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой в Ереване. «Турция, имея в наличии нерешенные сложные проблемы прошлого, последние годы спровоцировала новые проблемы, поставив себя в трудное положение. Проблемы, которые были созданы при помощи и содействии руководства Турции, сформировали ситуацию, когда потребуется много усилий для распутывания сложного кубка наследия, оставленного предыдущим премьер-министром», — заявил Эдвард Налбандян.

Это можно считать официальной позицией Еревана. А что же говорят политологи и эксперты?

По мнению востоковеда Рубена Сафрастяна, несмотря на то, что текущий процесс восстановления отношений между Россией и Турцией обусловлен обоюдными интересами, в геополитическом плане две страны остаются противниками, интересы которых не совпадают и по Сирии, и по Закавказью. Тем не менее он полагает, что нормализация отношений между Россией и Турцией мало отразится на Карабахском процессе. «Положительные российско-турецкие отношения никогда не влияли на позицию Москвы по Карабахскому конфликту. Они являются геополитическими конкурентами, их интересы не совпадают», — считает востоковед.

Противоположного мнения придерживается политолог Давид Шахназарян, полагающий, что нормализация отношений между Россией и Турцией естественна, поскольку их интересы совпадают. «Сотрудничество России и Турции закреплено договором о дружбе и братстве от 1921 года, который никак положительно не влиял на регион. В настоящее время Россия очень заинтересована в этом сотрудничестве, и мы станем свидетелями скорейшего восстановления не только экономического, но и политического сотрудничества. Я вижу в этом серьезную опасность, поскольку мне это напоминает союз Ленин — Ататюрк с известными последствиями. Тем более сейчас, когда Россия для Армении, мягко говоря, не дружественная страна, и восстанавливается ось единых интересов Россия — Азербайджан — Турция», — считает политолог. При этом он считает, что власти Армении упустили шанс гибкого маневрирования в период охлаждения отношений между двумя странами.

Справка: Московский договор — российско-турецкий договор о «дружбе и братстве», подписанный в марте 1921 года между правительствами Турции и РСФСР. Договор подвел международно-правовой итог разделу заявленной территории Республики Армения между Азербайджанской ССР и Турцией. Согласно договору, в составе Турции остались южная часть Батумской области, бывшая Карсская область, бывший Сурмалинский уезд и западная часть бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии.

Депутат парламента Армении, известный своими прозападными взглядами, Хачатур Кокобелян обращает внимание на укрепление позиций Азербайджана. «Сопряжение интересов России и Турции в нашем регионе, естественно, может серьезно резонировать с интересами Армении. Российско-турецкие трения ограничивали маневренность Азербайджана, это исходило из наших интересов», — отмечает парламентарий.

Политолог Степан Григорян считает, что сугубо экономические отношения между Россией и Турцией не представляют опасности для Армении, однако политическое сближение может быть чревато сложными последствиями. «История свидетельствует, что русско-турецкое сближение не бывает долгосрочным, но является чрезвычайно опасным для армянского народа. С учетом нерешенного Карабахского вопроса, поддержки Анкарой азербайджанской позиции и довольно сложной политики России в Закавказье, направленной на вовлечение Азербайджана в Евразийский экономический союз, можно говорить о довольно серьезных рисках для нас», — отмечает политолог.

По его мнению, руководство Армении обязано отказаться от передачи всего требуемого российской стороной, последним примером чего, по его мнению, является формирование единой системы противовоздушной обороны. «С Россией необходимо тесно работать, но не сдавать все, что ей заблагорассудится», — считает Григорян.

Текущую ситуацию политолог Левон Ширинян сравнивает с ситуацией 1920-х гг., когда был сформирован союз между большевиками и кемалистским руководством Турции. «Необходимо думать над тем, возможно ли повторение прошлых событий? Конечно, сложности у нас будут, но вопрос в том — проявит наше политическое и военное руководство достаточную волю и смелость для ведения правильной игры?» — задается он рядом вопросов.

Касаясь влияния российско-турецких отношений на карабахский процесс, Ширинян полагает, что в случае их улучшения Турция может потребовать у Москвы уступок по этому вопросу. «Политическое руководство и интеллектуальная элита Армении должны представить России армянскую повестку, когда наши требования по карабахскому вопросу должны быть удовлетворены. Если нет, то Армения должна подумать о своих союзниках, она должна быть готова к изменениям», — считает он.

Несколько иного мнения придерживается политолог Сергей Шакарянц: «Учитывая, что процесс сближения займет, по словам кремлевской же администрации, не один месяц, Армения может выиграть реальное «относительное спокойствие» на границах и в Нагорном Карабахе, поскольку роль Турции в четырехдневных военных действиях в апреле была вполне осязаемой и ощутимой. С другой стороны, Армения в определенном смысле, с точки зрения безопасности, уже выиграла — и военные поставки из РФ начались, и усиление 102-й базы произошло и продолжается. Возможны и другие стратегические достижения, учитывая занятость в процессах внутри ШОС и ЕАЭС как самой Армении, так и тандема Россия-Иран».