Донецк, 30 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум.



Николай Дмитриев-Оренбургский. Бой под Плевной 27 августа 1877 года. 1883

В ночь с 29 на 30 июня на Донетчине подразделения ВСУ нарушали режим прекращения огня по всей линии соприкосновения — на Донецком, Горловском, и Мариупольском направлениях. Об этом 30 июня сообщает ДАН со ссылкой на данные источника в военном ведомстве ДНР.

По его словам, всего украинские силовики выпустили 190 мин по позициям армии ДНР.

«В период с 19:00 до 23:30 украинская сто­рона вела обстрелы сел Спартак и Васильев­ка, поселка Трудовские, окрестностей Ясин­оватой, поселка Зайцево (под Горловкой), а т­акже сел Сосновское и Коминтерново Новоаз­овского района», — рассказал военный.

При этом на Луганщине военная обстановка также была напряженной. По данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки подразделения ВСУ 35 раз обстреляли позиции ВС ЛНР в районе памятника князю Игорю (около пос. Станица Луганская), селах Голубовское, Веселая Гора, Сокольники, Логвиново, Лозовое, Калиново, Веселогоровка, Калиновка и г. Первомайск. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов калибра 82 мм, АГС, СПГ, стрелкового вооружения и 152-мм артиллерии. «Огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, стрелкового оружия трижды велся с направления Станицы Луганской по району памятника князю Игорю… В 1:15 со стороны Золотого велся огонь из 152-мм артиллерии по району села Калиново», — уточнили в Народной милиции ЛНР.

В свою очередь 30 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 66 раз нарушили режим прекращения огня, передает ИА REGNUM.

«Из них 28 — на Донецком, 21 — на Мариупольском и 17 — на Луганском направлениях», — уточнил Жмурко. Он сообщил, что на Донецком направлении наиболее горячо было в районе с. Луганское, где опорные пункты ВСУ оказались под огнем тяжелых минометов, танков и самоходных артустановок ВС ДНР. «Тяжелые минометы противник использовал и по опорным пунктам украинских защитников в районе Новоселовки Второй и Березового, а рядом с Троицким — еще и 122-мм артустановки. По защитникам Авдеевки и шахты Путиловская (Бутовка) противник вел огонь из пулеметов и автоматических гранатометов, а недалеко от Каменки — из зенитной установки», — сказал Жмурко. По его словам, в селах Широкино, Старогнатовка, Павлополь и Талаковка (Мариупольское направление) укрепления ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов, а вблизи Новотроицкого, кроме того, еще и из минометов калибра 120 мм. Жмурко также проинформировал, что позиции украинских войск в Новозвановке (Луганское направление) ВС ЛНР обстреляли из автоматических гранатометов, тяжелых минометов, 122-мм самоходных артустановок (произведено шесть обстрелов).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что прошлой ночью на Донетчине в результате ведения боевых действий трое мирных жителей получили ранения. По его словам, разведка армии ДНР зафиксировала прибытие украинской военной техники и личного состава ВСУ на южные участки фронта. «Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава противника вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в Бердянском (5,5 км до линии фронта, под Мариуполем) выявлено местонахождение двух танков. В Чермалыке (2,5 км до линии фронта, Тельмановское направление) отмечено прибытие трех 122-мм гаубиц Д-30, двух танков и трех БМП, а также семи автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сказал Басурин.

Напомним, 29 июня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, на переговорах в рамках подгруппы по безопасности стороны конфликта согласовали процесс разведения сил и средств в районе н.п. Золотое и Петровское. Он сообщил, что противоборствующие стороны достигли «существенного прогресса» в вопросе разведения войск.