Москва, 30 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Павел Астахов поблагодарил главу Татарии Рустама Минниханова и руководителя аппарата президента республики Асгата Сафарова за помощь в возвращении домой детского танцевального коллектива «Бисеринки», задержавшегося в аэропорту Стамбула из-за терактов. Слова благодарности Астахов опубликовал 30 июня в Instagram.

Dmitry Rozhkov Павел Астахов

Павел Астахов сообщил, что 15 девочек в возрасте 11−12 лет, невольно ставших «заложниками» взрывов в аэропорту Ататбрка, благополучно прилетели в Казань рано утром.

«Огромное спасибо Руководству Татарстана, лично Р.Н.Минниханову и А.А.Сафарову за оперативное спасение девочек! Берегите детей!», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ансамбль «Бисеринки» должен был вернуться в Россию через Стамбул после участия в международном конкурсе, однако дети в числе пассажиров аэровокзала были эвакуированы после взрывов, совершенных смертниками. Жертвами террористической атаки стали 42 человека, ещё 239 получили ранения.