Калининград, 30 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Калининградской области ФСБ провела учение по пресечению теракта на Балтийской косе вблизи морской границы с Польшей. Как сообщили сегодня, 30 июня, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства, по замыслу учения, вооружённые лица проникли в район Балтийской косы, захватив рыболовное судно.

Пресс-служба УФСБ Момент блокирования террористов в Калининградском заливе

«Преступники объявили находящийся на судне экипаж заложниками и предъявили ряд политических требований», — продолжили в ведомстве.

При проведении контртеррористической операции были отработаны мероприятия по организации морского блокирования террористов силами кораблей и катеров Балтфлота и Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Руководством оперативного штаба Калининградской области прошедшему учению дана высокую оценка, отметили в УФСБ.