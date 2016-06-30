Кишинёв, 30 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Молдавско-гагаузская межпарламентская комиссия, созданная для разрешения разногласий между Кишиневом и Комратом, согласовала ряд законодательных инициатив, призванных разграничить полномочия центральных властей и автономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, изменения, в частности, предлагается внести в закон об особом правовом статусе Гагаузии и в закон об административно-территориальном делении Молдавии.

Guttorm Flatab Молдавия – Гагаузия

В закон об особом статусе Гагаузии предлагается внести положение о том, что данный закон не может быть изменен депутатами парламента Молдавии без согласия Народного собрания. Сейчас молдавский парламент может изменить или отменить этот закон двумя третями голосов без какого-либо согласования с Комратом.

Другая инициатива предполагает введение наряду с административно-территориальными единицами первого уровня (города, села и муниципии) и второго уровня (районы и муниципии Кишинев и Бельцы) нового «особого уровня» для Гагаузской автономии.

Данные предложения будут оформлены в виде законодательных инициатив Народного собрания Гагаузии и направлены в парламент Молдавии. Их рассмотрение ожидается осенью.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заверил, что для принятия данных законов сейчас «есть политическая воля и обоюдное желание центра и автономии». Проблемы в отношениях Кишинева с Комратом он объяснил недостатком информации и контактов. «Меня приятно удивил достигнутый прогресс», — сказал он на заседании комиссии.

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов также заявил о существенном прогрессе. «Мы нашли общий язык. Вскоре мы увидим процветающие отношения между центром и Гагаузией», — пообещал он. Гагаузия, по словам Константинова, добивается лишь того, чтобы закон о статусе автономии работал в полном объеме, а полномочия центральных властей и властей автономии были четко разграничены.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM член рабочей группы от Гагаузии, глава юридической комиссии Народного собрания Иван Бургуджи, о прорыве в отношениях Молдавии и Гагаузии говорить пока рано. «Пока что это похоже на имитацию прорыва. Нам до сих пор не раз пускали пыль в глаза. Реально о том, будут ли какие-то результаты, можно будет судить через несколько месяцев», — сказал он.

Бургуджи не исключил, что у согласованных комиссией инициатив могут возникнуть проблемы в правительстве или парламенте Молдавии. До представления на рассмотрение депутатам законопроекты должны будут получить заключения со стороны Кабмина и всех парламентских комиссий.

Справка ИА REGNUM:

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».