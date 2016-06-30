Москва, 30 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Страны-участницы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в ходе заседания Генеральной ассамблеи организации 28−30 июня в Москве приняли заявление с призывом к борьбе с терроризмом. Под документом свою подпись поставили все присутствующие делегации.

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«Мы должны объединить усилия всех стран и народов и поддержать государства, пострадавшие от действий террористов в их борьбе с этим злом, являющимся преступлением против человечества», — говорится в заявлении.

Стороны заявили «о готовности продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях».

Страны-участницы выразили соболезнования родным и близким «чудовищного террористического акта в международном аэропорту в Стамбуле 28 июня»: «Мы вновь стали свидетелями того, что жертвами терроризма в первую очередь становятся невинные люди».

Документ был выпущен на русском, английском и турецком языках.