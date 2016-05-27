Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев ответит в суде за невыплату зарплаты шахтёрам Гуково. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Ростовской области 30 июня, 156 работникам руководитель должен заплатить свыше 17 млн рублей.

Перед спуском в шахту. 1925

Согласно материалам уголовного дела, зарплаты шахтёры не видели с марта по декабрь прошло года. Причем, с 2013 по 2015 годы подследственный получил средства от реализации каменного угля, который добыли работники ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК «Алмазная». Но с организациями Пожидаев так и не рассчитался, что привело к причинению имущественного вреда на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

По решению Арбитражного суда ОАО «УК «Алмазная» была признана банкротом, а в отношении ОАО «Замчаловский антрацит» введена процедура наблюдения.

Уголовное дело в отношении Владимира Пожидаева по ст. 145.1 и ст. 201 УК РФ направлено на изучение в Гуковский городской суд.

Напомним, что пока уголовным делом занимались следователи, шахтёры выходили на митинги. Один из таких состоялся в Ростове-на-Дону. Акцию протеста работники провели в мае текущего года. По сути, бастующих мало интересует даже наказание, которое светит Пожидаеву, горняки хотят просто вернуть свои честно заработанные деньги.

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