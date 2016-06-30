Москва, 30 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Аграрии России приступили к уборочной кампании. Пока уборка урожая идет опережающие темпами, примерно в 2 раза выше, чем на аналогичную дату 2015 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании у президента РФ, сообщили в Минсельхозе.

Сбор урожая в Ла Кро. 1888

«Если мы так и дальше будем идти, то нас ожидает действительно хороший урожай. Мы планируем собрать 106 млн тонн зерна. Хочу напомнить, что в прошлом году было 105 млн тонн. Ну, а если погода будет, действительно, в период уборочной компании хорошей, то может получиться до 110 млн тонн», — отметил Ткачев.

По его словам, хозяйства обеспечены техникой и топливом для сбора урожая. В целом по стране показатели обеспеченности техникой выше в среднем на 3%, дизелем и бензином — на 25% и 15% выше, чем годом ранее. Кредитование сезонных полевых работ идет в плановом режиме, без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания стартовала в 6 регионах России. Первыми традиционно начинали республики Адыгея, Крым, Калмыкия, Карачаево-Черкесия Ставропольский и Краснодарский края. На сегодняшний день собрано уже первые 2 млн тонн зерна.