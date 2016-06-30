Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина убеждена, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить уровень инфляции в России с 7% до 4% к концу 2017 года. Об этом она заявила 30 июня на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инфляция

Набиуллина сообщила, что Банк России продолжит последовательно двигаться к цели достижения уровня инфляции в 4% к концу 2017 года, что необходимо для снижения макроэкономической неопределенности и рисков для бизнеса, стабилизации доходов населения и появления «длинных денег» в российской экономике.

«Это условие инвестиционного типа экономического роста», — сказал Набиуллина. Она добавила, что цель будет достигаться путем «очень осторожной, умеренно жесткой кредитно-денежной политики». Напомним, сейчас инфляция в РФ замедлилась до 7% в год.

Читайте также: Набиуллина призвала не рассчитывать на повышение нефтяных цен

В своем выступлении на МФК Эльвира Набиуллина также подчеркнула необходимость структурных институциональных реформ во многих странах, которые так и не произошли, но которые необходимы для ликвидации барьеров быстрого экономического роста.

«В предыдущие десятилетия таким преобразованиям уделялось недостаточно внимания, казалось, ничего не надо менять, и так мировая экономика растет достаточно уверенно», — заметила глава ЦБ.

Набиуллина признала, что структурные реформы зачастую болезненны, «задевают чьи-то интересы, сталкиваются с противодействием», но каждая страна должна определить, какие изменения важны для нее и какие могут быть реализованы с учетом политических, культурных и других факторов.

Читайте также: Набиуллина: Brexit стал следствием недовольства из-за замедления экономики

Международный финансовый конгресс будет работать в Петербурге два дня. МФК ежегодно собирает экспертов, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций.