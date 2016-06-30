Ярославль, 30 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В УФСИН России по Ярославской области появилась новая штатная единица — помощник начальника Управления по работе с верующими. На эту должность назначен иерей Александр Запрягаев, руководитель отдела Ярославской Митрополии Русской православной Церкви по тюремному служению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

иерей Александр Запрягаев

Главной обязанностью нового помощника станет дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания заключенных. При этом православный иерей должен будет работать с осужденными различных вероисповеданий и поддерживать мирные отношения между представителями разных конфессий.

Как поясняют с Ярославском УФСИН, отец Александр прошел предварительное обучение на Высших академических курсах при Академии права и управления ФСИН России в Рязани.

Между тем, на сегодняшний день в исправительных учреждениях регионального работает 8 православных храмов, за каждым из которых закреплен священник-настоятель, а также действует 13 религиозных общин, 9 из которых православные.

«Тесное взаимодействие с духовенством в местах заключения дает возможность решить наиболее острые проблемы, стоящие перед уголовно-исполнительной системой, в частности, это ресоциализация осужденных, утративших во время заключения социальные связи с гражданским обществом. Заключенный, отбыв срок наказания и выйдя на свободу, начинает ощущать себя вне гражданского общества и, нередко, снова оказывается в руках криминальных структур. Необходимая помощь приходит от священнослужителей по их трудоустройству, приюту и крову, некоторые рекомендованы для поступления в православные институты. Практика показывает, что осужденные, состоящие в православной общине, стремятся к повышению образовательного и духовного уровня», — пояснил отец Александр.