Казань, 30 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Ситуация, возникшая из-за самовольного ухода из расположения футбольной команды «Рубин» иранца Сердара Азмуна, будет разрешена в соответствии с действующими регламентами, заявили в руководстве казанского футбольного клуба, сообщает Р-Спорт.

sportbo.ru Сердар Азмун

Как отметил генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев, договор 21-летнего форварда с казанским клубом оформлен до весны будущего года.

«У Азмуна действующий контракт с «Рубином» до мая 2017 года. Мы намерены принять все меры по его возвращению в соответствии с регламентами ФИФА и РФС», — сказал Фахриев.

Ранее стало известно, что 28 июня Азмун отсутствовал на тренировке команды, а в среду опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с геолокацией «Иран». Под снимком форвард оставил комментарий: «Я знаю, вы хотели, чтобы я остался, но…», — намекнув тем самым о своем уходе из клуба.