Великий Новгород, 30 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Великом Новгороде следователи проводят проверку по факту 32-летней женщины, которая вечером 29 июня выпрыгнула с балкона седьмого этажа при попытке задержания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, от полученных в результате падения телесных повреждений она скончалась.

Виктор Борисов-Мусатов. Окно. 1886

«При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в следственном управлении, отметив, что назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным, женщина выпрыгнула из окна, пытаясь скрыться от пытавшихся задержать её полицейских: она находилась в розыске по обвинению в совершении мошенничества.

Отметим, что это уже не первый случай гибели людей в Великом Новгороде при падении с высоты. Вечером 27 июня после падения с девятого этажа одного из домов по улице Коровникова скончался 25-летний мужчина. Вечером 21 июня 60 летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна одного из жилых домов по улице Большой Санкт-Петербургской. По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки.