Москва, 30 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в начале торгов 30 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По состоянию на 11:02 мск, доллар подорожал к рублю на 30,50 копейки и составил 64,1550 рубля. Евро подорожал на 27,50 копейки, поднявшись до 71,3 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 30 июня. Курс доллара США уменьшился на 50,15 копейки до 64,2575 рубля. Евро упал на 55,2 копейки и составил 71,2102 рубля.