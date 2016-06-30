Владивосток, 30 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года на территории Приморья обозначились сразу несколько проблемных точек. Это не только нехватка мест в школах, но и дефицит учителей начальных классов. Обеспечение учебниками в большей степени ложится на плечи родителей, так как бюджетного финансирования катастрофически не хватает. Переход на обучение в одну смену для дальневосточного субъекта и вовсе кажется перспективой отдалённой. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал депутат краевого Законодательного Собрания Константин Межонов.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. 1897

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По словам народного избранника, если брать соотношение по всему Приморскому краю, то мест первоклашкам в школах хватает, на сельской местности есть даже свободные. Однако во Владивостоке ситуация складывается несколько иная, поскольку ряд образовательных учреждений пользуется среди населения особой популярностью. Так, например, нехватка мест наблюдается в Гимназиях №1 и №2, в школе №57.

«Есть по первоклашкам ещё одна проблема — нехватка педагогических кадров. Сегодня учителя начальных классов — это дефицит большой, и по Владивостоку, и по Приморскому краю. В целом мест хватает. Если, конечно, мы завтра перейдём все учиться в одну смену, что невозможно, тогда кое-где мест не будет хватать, но переход на одну смену, это всё-таки ещё отдалённо, в одночасье это не делается», — подчеркнул Константин Межонов.

«Чтобы перейти на одну смену, необходимо переделить весь город на новые микрорайоны, потому что нужно сократить количество детей в них, а это значит должны кое-где появиться и новые школы, — продолжил депутат. — Взять даже Снеговую падь, там две школы: № 82 и №83. Обе на 850 мест, но в одной уже 1 300 детей, а в другой уже 850. Вторая смена неизбежна».

Ещё одна проблема — обеспечение школьников бесплатными учебниками. В среднем каждый ученик должен быть обеспечен 10 учебниками по разным предметам. В школьной библиотеке учебник живёт 4 года, то есть фонд каждый год должен обновляться на 2,5 учебника на одного ребёнка.

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«Сейчас учебник стоит 700 рублей. Вот и посчитайте. Причём, как вы понимаете, ученические расходы, которые выделяются школам, это не только учебники. Это и трафик-интернет, кому-то нужно купить тетрадки, графические карты, расходные материалы по физике, химии и так далее. Денег катастрофически не хватает. Что-то, конечно, школы покупают, но определённая нагрузка всё равно ложится на родителей», — заметил Межонов.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с мамой школьника, который в новом учебном году пойдёт в восьмой класс. Жилетка на мальчика в магазинах Владивостока стоит 1,2 тысячи рублей, ранец с ортопедической спинкой — 6 тысяч рублей, брюки — 1,2 тысячи рублей. На качественные кожаные ботинки, которых хватило бы не на один сезон, придётся потратить 4−6 тысяч рублей. Рубашка — ещё 1 тысяча рублей. При этом на одной рубашке и одной паре брюк, как отметила родительница, ограничиться не выйдет. Здесь же нужно учесть спортивную форму: кроссовки в среднем стоят 2 тысячи рублей, штаны можно приобрести в пределах 1,5 тысячи рублей, с футболкой попроще — её можно купить на распродаже.

«Учебники в нашей школе выдают (прим. ред. — Гимназия №1 города Владивостока). Когда учились в другой школе, комплект стоил 5 тысяч рублей, сейчас цена вопроса выросла. Канцелярские принадлежности — не менее 3 тысяч рублей. Это и тетради обычные, и тетради рабочие, цветная бумага, пластилин, ватман и так далее»,

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии, где в феврале возник ажиотаж с распределением мест для первоклассников, выделяется из бюджета РФ 387,7 миллиона рублей на новые места в общеобразовательных организациях. Камчатский край и Приморье получат от федералов на эти цели более 270 миллионов рублей каждый. Для остальных дальневосточных регионов финансирование создания новых школьных мест не предусмотрено.