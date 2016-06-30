Киев, 30 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Украина существенно снизила расходы на субсидирование убыточной угольной отрасли из-за ведения боевых действий в Донбассе, что позволило сэкономить значительные средства госбюджета. Об этом 29 июня в эфире канала «112 Украина» заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Когда Украина начинала программу сотрудничества с МВФ, у нас было три основные финансовые проблемы в бюджете: проблема №1 — дефицит «Нафтогаза». Назову только одну цифру, у нас по итогам 2014 года дефицит «Нафтогаза» составил 114 млрд грн. (более 4,5 млрд долл.). Вторая проблема заключалась в дефиците Пенсионного фонда (ПФ — на тот момент он был на уровне 80 млрд грн. (более 3,2 млрд долл.). Третья проблема — дотации угольной отрасли. Это порядка 13 млрд гривен в год (522 млн долл.). По третьей проблеме вы, к сожалению, знаете, печальные события, которые произошли, — они эту проблему немного нивелировали», — рассказал Рева.

Вместе с тем, по его словам, в 2016 году резко вырос дефицит ПФ.

«Когда мы дотировали «Нафтогаз», снижая цену для всех домохозяйств, нам нужно было 114 млрд грн. Сегодня даже при увеличении домохозяйств, которые будут получать субсидию, бюджетом предусмотрено 40 млрд грн. на субсидии. Но, к сожалению, остается другая острая проблема, которая обострилась в этом году, — это проблема дефицита ПФ, который вырос с 80 млр. грн. до 145 млрд гривен», — сказал Рева.

Он также рассказал, как украинские власти частично решили проблему дефицита бюджета ПФ за счет отмены пенсионных выплат гражданам Украины из Донецка и Луганска.

«Почти 5 месяцев почти 400 тыс. внутренне перемещенных лиц не получали пенсии. Им были прекращены выплаты в силу обстоятельств, которые сложились на тот момент из-за несогласований — как в законодательстве, так и большими промедлениями, которые допустили органы местной власти в реализации законов, принятых в конце 2015 года. Были внесены изменения в закон о свободе передвижения и о социальной защите внутренне перемещенных лиц. Раньше человек, который является внутренне перемещенным, получал справку на 6 месяцев, и эта справка должна была подкрепляться печатью Миграционной службы, без этой печати она была недействительной. После изменений в законодательстве получилось, что эта справка должна была стать бессрочной, соответственно, она не нуждалась в печати. С другой стороны, в постановлении Кабинета министров предусматривалось, что такая печать должна быть, и без этих печатей не выплачивались ни пенсия, ни другая социальная помощь. Три месяца давалось правительству на приведение (нормативной базы) в соответствие с законом. Этого не было сделано, и переселенцы попадали в ситуацию, когда прекращались выплаты», — сказал Рева.

В то же время министр признал, что украинские переселенцы имеют право въезжать на территорию Донбасса, неподконтрольную ВСУ.

«Есть очень многих людей, которых мы просто не видим… Если человек приехал с территории, которая нами не контролируется, он имеет право поехать туда и вернуться. У него там осталось жилье, имущество, в конце концов, у него там родственники. Он все время ездит. Но когда человек переезжает туда, мы даже не знаем, жив ли человек? Ему не гарантирована ни жизнь, ни безопасность», — подчеркнул Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что поводом для лишения переселенца пенсии является пересечение им линии разграничения в Донбассе.

2 июня Розенко заявил, что правительство Украины прекратило выплату пенсий 360 тыс. внутренних переселенцев. «На сегодняшний день из этих 450 тыс. пенсий, которые были приостановлены, они возобновлены примерно для 90 тыс. человек. Это означает, что лишь 90 тыс. человек реально являются переселенцами и имеют право в соответствии с действующими украинскими законами получать пенсию на территории, которая подконтрольна украинской власти», — сказал Розенко.