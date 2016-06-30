Пекин, 30 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Организационный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал статистику, согласно которой общая численность членов КПК достигла отметки 88,758 млн человек. Таким образом, уже несколько десятилетий подряд КПК является самой массовой коммунистической партией в мире.

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За прошедший год членами КПК стали 965 тыс. человек, что на 1,1% больше по сравнению с 2014 г. Согласно приведенной статистике, более 22,28 млн гражданок КНР имеют партийные билеты, что составляет около 25% от общей численности китайских коммунистов, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 июля 2016 г. Китай отметит 95-летие со дня образования КПК. С поздравительной речью в Доме народных собраний в Пекине выступит руководство страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян.