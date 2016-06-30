Архангельск, 30 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Более 60 кустов сирени высадили на площадке возле здания регионального центра патриотического воспитания в Архангельске. Это событие стало продолжением масштабной всероссийской акции «Дерево Победы», которая стартовала по всей стране накануне 9 мая. Центр «Патриот» ежегодно поддерживает эту акцию и предоставляет посадочный материал, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

«К участию в акции «Дерево Победы» присоединились практически все муниципальные образования Архангельской области. Акция направлена на создание и возобновление мемориальных парков и скверов, а также круглогодичный уход за уже высаженными кустарниками. Сегодня, сажая кусты сирени, мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Такие акции помогают воспитывать настоящих граждан, любящих свою родину», — сказал директор ГАУ Архангельской области Евгений Корнюх.

Председатель Архангельского регионального отделения Военно-исторического общества Сергей Ковалев добавил, такие акции нужны.

«Страшная война не обошла стороной и мою семью. Безусловно, такие акции нужны. Они близки для каждого человека. Я посадил свою сирень, и обязательно буду ухаживать за ней», — поделился своими впечатлениями Сергей Ковалев.

В доме напротив прожила половину своей жизни архангелогородка Елена Резицкая. Сегодня вместе со своей семьей она также приняла участие в акции.

«Все мое детство прошло здесь. На этом месте был знаменитый в Архангельске сиреневый сквер, который безжалостно вырубили в 90-е годы». Будучи детьми, в этом сквере мы играли в прятки, мамочки гуляли тут с колясками, целовались влюбленные. Сквер был центром и душой всего города. После перестройки его вырубили, и вместе с ним ушла часть жизни, юности, молодости. Замечательно, что сквер решили возродить. Я не могла не принять участие в этой акции. Посадив сирень, я фактически отдаю дань памяти своему детству. Безумно рада, что мне предоставили такую возможность», — сказала Елена Резицкая.

В завершение акции все участники отведали настоящего солдатского чая, приготовленного на полевой кухне.