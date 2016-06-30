Ярославль, 30 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 200-летия со дня рождения поэта Николая Некрасова, которое состоится в 2021 году. Ярославская область станет основной площадкой юбилейных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

фото сайта karabiha-museum.ru памятник Некрасову в Ярославле

В Ярославской области много мест, связанных с именем поэта. Это и усадьба Некрасовых в Грешневе — родовое гнездо поэта, и усадьба Карабиха, где он написал свои самые известные произведения, и школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства Николая Алексеевича.

Память Некрасова и его творческое наследие ярославцы тщательно сохраняют и чтут. Почти полвека в Карабихе проводится Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, в историко-культурном комплексе «Вятское» ежегодно проходит фестиваль «Дни Н.А.Некрасова в Вятском», там же будет установлен новый памятник поэту, проект которого разработала скульптор Елена Пасхина.

Готовиться к юбилею знаменитого земляка Ярославская область начала в 2014 году. В рамках этой деятельности будут проводиться мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, связанных с именем поэта, в Карабихе, Грешневе, Аббакумцеве. Также в регионе будет создано и несколько новых объектов. В их числе — музейный и туристический комплекс «Некрасовское левобережье» на левом берегу Волги, литературный краеведческий музей «Литература Ярославского края», Некрасовский бульвар в Ярославле, усадьба Черелисино с парком в 1,5 км от Карабихи. Также планируется реализовать издательскую и образовательную программы.

«200-летие Николая Некрасова — важная дата для Ярославской области. Это праздник для любителей литературы во всем мире, потому что поэт известен далеко за пределами России, а его творчество актуально в любую эпоху. Мы сочли, что юбилей целесообразно провести на общероссийском уровне, и Президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу», — прокомментировал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Указом Президента Правительству России поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Некрасова. Руководителям регионов РФ рекомендовано принять участие в праздновании.